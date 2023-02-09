



Бывший мэр Анкары обвиняет США и Израиль в землетрясении в Турции

Бывший мэр Анкары Мелих Гекчек выдвинул версию о том, что разрушительное землетрясение в Турции является „делом рук США и Израиля“. Об этом пишут российские СМИ, ссылаясь на иранского журналиста Хаяла Муаззина.



„Я говорю это с убеждением. В Стамбуле может произойти землетрясение, особенно есть исследования, проводимые некоторыми странами. У них есть машины для землетрясений, они называют их „Тесла“, - сказал турецкий политик.



По мнению Мелиха Гекчека, землетрясение можно вызвать и примером этому землетрясение в Гельджюке. „Срабатывание энергии, накопленной на линии разлома. Возможно скопление газов“, - отметил он.



Бывший мэр Анкары считает, что Турция, пережив попытку, госпереворота, не может быть уничтожена таким образом, поэтому международные державы используют другие методы.



„Турция пережила попытку государственного переворота. Турция больше не может быть уничтожена переворотом. У них есть новые методы. Это игра международных держав. Иностранный сейсмический исследовательский корабль в Мармаре, корабли американцев и израильтян не должны открыто бродить“, – подытожил Мелих Гекчек.



Ранее похожее мнение озвучил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов: „…я бы не стал сбрасывать со счетов никакие теории, в том числе об искусственном вмешательстве в эти события. Давайте вспомним о том, что в Турции была попытка несколько лет назад государственного переворота. И есть очевидные основания считать, что Соединённые Штаты имели определённое отношение к этой попытке“.



