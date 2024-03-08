



Бывший инженер Google обвиняется в краже секретов искусственного интеллекта

Бывший инженер-программист Google был обвинен в США в краже коммерческих секретов искусственного интеллекта (ИИ) во время тайной работы на две китайские компании.



Линвэй Дин, также известный как Леон Дин, был обвинен в Калифорнии по четырем пунктам и арестован.



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Гражданин Китая предположительно украл более 500 конфиденциальных файлов.



Если его признают виновным, ему грозит до 10 лет тюрьмы и 250 000 долларов штрафа по каждому пункту.

