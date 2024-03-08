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Бывший инженер Google обвиняется в краже секретов искусственного интеллекта
08.03.2024 06:30 MIGnews.com

Бывший инженер Google обвиняется в краже секретов искусственного интеллекта

Бывший инженер-программист Google был обвинен в США в краже коммерческих секретов искусственного интеллекта (ИИ) во время тайной работы на две китайские компании.

Линвэй Дин, также известный как Леон Дин, был обвинен в Калифорнии по четырем пунктам и арестован.

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Гражданин Китая предположительно украл более 500 конфиденциальных файлов.

Если его признают виновным, ему грозит до 10 лет тюрьмы и 250 000 долларов штрафа по каждому пункту.
 

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