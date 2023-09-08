



Бывший глава Моссада Шабтай Шавит умер в возрасте 84 лет

Бывший глава Моссада Шабтай Шавит, которому приписывают продвижение исторического мирного договора между Израилем и Иорданией скончался 5 сентября в Италии в возрасте 84 лет.



В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу сообщили, что Шавит скончался во время отпуска в Италии, не указав причину смерти. В заявлении цитируются слова главы Моссада Дэвида Барни, который говорит о Шавите как о "столпе мира операций, разведки, безопасности и стратегии государства Израиль".



Шавит возглавлял Моссад с 1989 по 1996 год, руководя агентством в критический момент истории Ближнего Востока. Он курировал израильские операции на зарубежной территории во время распада Советского Союза, окончания Холодной войны и первой войны в Персидском заливе в 1991 году. За более чем три десятилетия службы он провел около двух лет на разведывательном посту в Иране.



За время своего руководства Шавит сыграл важную роль в установлении полных дипломатических отношений с Иорданией в 1994 году, положив конец состоянию войны, которая царила между соседями на протяжении почти полувека.