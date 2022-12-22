



Бывший глава FTX Бэнкман-Фрид экстрадирован в США

Власти Багамских островов заявили в среду, что бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид был экстрадирован в США, где ему предъявлены уголовные обвинения, связанные с крахом криптовалютной биржи, сообщает Associated Press.



Генеральная прокуратура Багамских островов заявила, что Бэнкман-Фрид уедет в Соединенные Штаты в среду, отметив, что он отказался от своего права обжаловать экстрадицию.



Было замечено, что автомобиль с Бэнкманом-Фридом прибыл на частный аэродром в аэропорту Нассау, откуда он должен был вылететь в Соединенные Штаты. Он должен приземлиться в Нью-Йорке и, вероятно, предстанет перед американским судом в четверг. 30-летний мужчина потенциально может провести остаток своей жизни в тюрьме.



Власти Багамских островов арестовали Бэнкмана-Фрида на прошлой неделе по запросу правительства США. Прокуратура США утверждает, что он сыграл центральную роль в крахе FTX и скрывал ее проблемы от общественности и инвесторов.



Бэнкман-Фрид ушел с поста главного исполнительного директора FTX в тот же день, когда было подано заявление о банкротстве.

