



Бывшая жена пригласила мужа на “обед из ядовитых грибов": погибли три человека

48-летняя жительница Австралии Эрин Паттерсон пригласила своего бывшего партнера и отца ее детей Саймона Паттерсона присоединиться к ним во время совместного обеда в доме, который они ранее вместе проживали.



“Саймон собирался присутствовать на обеде, но в последний момент не смог приехать", – сообщили в Daily Mail Australia.”Он недавно оправился от загадочного заболевания желудка, после которого он оказался в реанимации и нуждался в многомесячной реабилитации”.



Родители Саймона, Гейл и Дон Паттерсоны, которым по 70 лет, а также сестра Гейл, 66-летняя Хизер Уилкинсон, посетили обед 29 июля, после чего заболели и через несколько дней скончались в больнице. Муж Хизер, 68-летний Иэн, также заболел и находится в критическом состоянии. У всех четверых наблюдались симптомы, характерные для употребления грибов Amanita phalloides, который может вызвать серьезную недостаточность органов в течение 24-48 часов.



На обеде были и двое детей расставшейся пары, но они, как и Эрин Паттерсон, не ели ту же пищу, что и пострадавшие. Известно, что Эрин готовила блюда, но сама не заболела. Полиция отпустила ее, не предъявив никаких обвинений, но заявила, что она остается подозреваемой.



Сама Паттерсон сказала журналистам, что она “не знает, что произошло”.



“Я ничего не делала", – сказала она телеканалу Network Nine. “Я любила их, и я опустошена тем, что их больше нет".



Эрин отказалась отвечать на вопросы о блюдах, которые она подавала гостям, и о том, откуда взялись грибы.

