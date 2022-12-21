



Бывшая секретарь концлагеря 97-и лет осуждена за военные преступления

Окружной суд северного города Итцехо в Германии приговорил Ирмгард Фурхнер к двум годам условно за пособничество и подстрекательство к убийству 10 505 человек и покушению на убийство пяти человек, сообщил представитель суда. В заявлении суда говорится, что заключенные были “жестоко убиты отравлением газом, нечеловеческими условиями в лагере, и отправкой на так называемые “марши смерти”.



Около 65 000 человек умерли от голода и болезней или в газовых камерах в лагере в Штуттхофе, недалеко от Гданьска в Польше. Среди них были военнопленные и евреи, оказавшиеся в плену нацистской кампании уничтожения.



“Роль подсудимой заключалась в оформлении документов, которые были необходимы для организации лагеря и совершения жестоких, систематических убийств”, – говорится в заявлении суда.



“Для выживших и для нас сегодня очень важно, чтобы этот судебный процесс был завершен и вынесен вердикт, устанавливающий вину”, – сказал государственный обвинитель Макси Ванцен.



Первоначально в обвинительном заключении Фурхнер обвинялась в пособничестве и подстрекательстве к убийству 11 412 человек, но не было достаточных доказательств, чтобы убедить суд в ее виновности по каждому отдельному делу.



В заключительном заявлении на суде в начале этого месяца Фурхнер сказала, что сожалеет о случившемся и о том, что в то время находилась в Штуттхофе.

“Только секретарь, можно сказать, но роль, которую в то время даже секретарь играл в бюрократии концлагеря, значительна», – сказал обвинитель.



Фурхнер работала в Штуттхофе с 1943 по 1945 год и была осуждена по закону о несовершеннолетних, поскольку в то время ей было от 18 до 19 лет.



Начало суда над Фурхнер было отложено в сентябре 2021 года, когда она ненадолго скрылась. Ее поймали через несколько часов после того, как она не явилась в суд.