



Бывшая глава британского студенческого союза подала иск о незаконном увольнении

Бывшая глава крупнейшего студенческого союза Соединенного Королевства объявила в пятницу, что подает в суд на профсоюз, утверждая, что ее увольнение после многомесячного расследования обвинений в антисемитизме против нее было дискриминационным.



Адвокаты Шаймы Даллали заявили, что увольнение президента Национального союза студентов было вызвано "антипатией" к ее пропалестинским взглядам и исламской вере, защищенным Законом Великобритании о равенстве, и что дисциплинарный процесс против нее был несправедливым.



В заявлении говорится, что Даллали "была объектом многочисленных жалоб, а также личных оскорблений и угроз в связи с тем, что ее высказывание своих антисионистских убеждений равносильно антисемитизму".



Даллали требует возмещения ущерба в связи с ее увольнением, а также подала апелляцию против ее увольнения в рамках внутренней апелляционной процедуры NUS.



После избрания Даллали в марте 2020 года Союз еврейских студентов обратил внимание на различные антиизраильские и якобы антисемитские комментарии, которые она якобы делала, в том числе на пост 10-летней давности, который гласил: "Хайбар Хайбар, о евреи… армия Мухаммеда вернется в Газу". имея в виду битву при Хайбаре в 628 году н.э., во время которой мусульманские войска, как сообщается, напали на местных евреев в городе Хайбар. С тех пор Даллали извинилась за пост в социальных сетях.



Впоследствии в прошлом году советник королевы Ребекка Так начала расследование претензий. Затем Даллали была отстранена от должности в августе, и окончательно уволена в ноябре за ее "неприемлемые" комментарии и "значительные нарушения" профсоюзной политики, сообщает NUS.



Адвокаты Даллали заявили, что она была уволена, несмотря на то, что расследование показало, что три ее сообщения были просто "невежливыми", добавив, что она не считала свой твит "Хайбар Хайбар" антисемитским, когда писала его.



Адвокаты утверждали, что процесс был несправедливым по нескольким причинам, утверждая, что Даллали было отказано в юридическом представительстве в ходе разбирательства, NUS отказался читать ее письменные материалы и не способствовал вызову свидетелей для поддержки ее защиты.



Юристы подчеркнули, что свергнутая глава студенческого союза "полностью и неоднократно приносила извинения, как до, так и во время своего пребывания на посту президента NUS она неоднократно ясно заявляла о своем неприятии всех форм расизма, включая антисемитизм".



В пятницу представитель NUS сообщил "Jewish Chronicle", что группа считает расследование "тщательным и справедливым".



"Наша цель состоит в том, чтобы представлять всех студентов и перестроить NUS, чтобы он стал инклюзивной и прогрессивной силой во благо. Мы предпринимаем шаги, чтобы ввести в действие наш план действий против антисемитизма и мобилизовать студентов на кампанию за лучшее будущее", — добавили в NUS.



NUS - это конфедеративная ассоциация около 600 студенческих союзов, представляющая более семи миллионов студентов.

