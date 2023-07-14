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Был психически неполноценным: новые подробности об убийстве в Модиине
14.07.2023 20:43 Алина Груднева

Был психически неполноценным: новые подробности об убийстве в Модиине

Застреленный 14 июля в Модиине молодой человек был психически неполноценным.

По данным Ynet, об этом свидетельствуют предварительные данные расследования.

Уточняется, что молодой человек жил в психиатрической лечебнице. Он был усыновлен, когда ему было в 14 лет.

На выходные он поехал домой к семье. Между ним и отчимом завязалась драка. По версии следствия, 52-летний мужчина застрелил сына на улице, после чего вернулся домой позвонил в полицию и сообщил о стрельбе.

Дождавшись правоохранителей, он провел их на место происшествия. Как сообщалось ранее, мужчину задержали.

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