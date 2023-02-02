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Буря принесла обвал стены, ДТП и дорожные провалы
02.02.2023 09:01 Наталья Богинская

Буря принесла обвал стены, ДТП и дорожные провалы

В Беэр-Яакове от ветра обрушилась стена нового высотного дома, с 20-го этажа на стоянку обвалились бетонные блоки. При этом никто не пострадал. 

В Иерусалиме из-за дождя и ограниченной видимости произошло трагическое ДТП, в результате которого перевернулся автомобиль, сбив пешехода. Погибли два человека. 

За пределами Хермона впервые в этом сезоне в среду прошел снегопад, зафиксирован х 30-сантиметровый уровень осадков.

В одном из районов Шарона штормовая погода стала причиной длительного отключения электроэнергии из-за падения деревьев и повреждения линий высокого напряжения.  В Явне и Бейт-Шемеше электропитание уже восстановлено, после того как обрушившиеся деревья повредили линии.

В Тель-Авиве в среду произошли на дорогах образовались два провала на улицах Пропес и Агана. 

В Самарии зарегистрировано рекордное количество осадков – 127 мм, на Голанах – 108 мм. Непогода дала о себе знать ливнями в Галилее и в Лахише. 

В четверг на севере Израиля возможны осадки, в пятницу ожидается сухая и прохладная погода. 

По прогнозам метеослужбы следующий шторм ожидается в субботу. 

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