



Буркина-Фасо: 35 человек погибли в результате взрыва автобуса

Город Джибо в Буркина-Фасо является эпицентром конфликта в Буркина-Фасо. Исламистские боевики в последнее время участили нападения на деревни, полицию и военные посты.



По меньшей мере 35 мирных жителей погибли и 37 получили ранения в понедельник после того, как автобус в колонне сопровождения подорвался на самодельном взрывном устройстве. Конвой с припасами направлялся в столицу Уагадугу.



"Жертвами в основном являются торговцы, которые собирались закупить припасы в Уагадугу, и студенты, которые возвращались в столицу на следующий учебный год", — сообщили местные жители.



Конвой подорвался на взрывном устройстве между северными городами Джибо и Бурзанга, говорится в заявлении временного военного правительства, пришедшего к власти в январе этого года.



"Сопровождение быстро обезопасило периметр и приняло меры для оказания помощи пострадавшим", — сказал губернатор Родольф Сорго.



Недавно группы джихадистов совершили аналогичные нападения на дорогах, ведущих к северным столицам Дори и Джибо. В начале августа в том же районе в результате двойного взрыва погибли 15 военнослужащих.

