



Бунт в тюрьме в Мьянме: десятки раненых, один убитый

В субботу, 7 января, в Мьянме в тюрьме вспыхнули беспорядки, в результате которых погиб один заключенный.



Об этом сообщает AFP.



По данным издания, 63 человека, в том числе двое полицейских и девять охранников, получили ранения.



Беспорядки в тюрьме вспыхнули после того, как охранники конфисковали у заключенного мобильный телефон и приняли в отношении него дисциплинарное взыскание.



Как стало известно, заключенные вышли из камер и нападали на правоохранителей с палками, кирпичами и кусками цемента.