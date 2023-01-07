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Бунт в тюрьме в Мьянме: десятки раненых, один убитый
07.01.2023 15:23 Алина Груднева

Бунт в тюрьме в Мьянме: десятки раненых, один убитый

В субботу, 7 января, в Мьянме в тюрьме вспыхнули беспорядки, в результате которых погиб один заключенный.

Об этом сообщает AFP.

По данным издания, 63 человека, в том числе двое полицейских и девять охранников, получили ранения.

Беспорядки в тюрьме вспыхнули после того, как охранники конфисковали у заключенного мобильный телефон и приняли в отношении него дисциплинарное взыскание.

Как стало известно, заключенные вышли из камер и нападали на правоохранителей с палками, кирпичами и кусками цемента.

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