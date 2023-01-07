Бунт в тюрьме в Мьянме: десятки раненых, один убитый
В субботу, 7 января, в Мьянме в тюрьме вспыхнули беспорядки, в результате которых погиб один заключенный.
Об этом сообщает AFP.
По данным издания, 63 человека, в том числе двое полицейских и девять охранников, получили ранения.
Беспорядки в тюрьме вспыхнули после того, как охранники конфисковали у заключенного мобильный телефон и приняли в отношении него дисциплинарное взыскание.
Как стало известно, заключенные вышли из камер и нападали на правоохранителей с палками, кирпичами и кусками цемента.