



Бунт в иранской тюрьме: убит заключенный

В центральной тюрьме иранского города Карадж вспыхнул бунт, участники протестовали против перевода заключенного в одиночную камеру перед казнью.



Как сообщила правозащитная группа IHR, в ходе беспорядков один из заключенных был застрелен, еще более дюжины - ранены.



IHR утверждает, что заключенные скандировали лозунги против режима, в том числе "Смерть диктатору", имея в виду верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи. Также по информации группы, заключенные заблокировали входы в тюрьму Карадж и сломали камеры наблюдения.



Times of Israel сообщает, что иранские власти изложили другую версию событий, заявив, что между заключенными, осужденными за преступления, связанные с наркотиками, вспыхнул конфликт, когда один человек был убит после того, как в него был брошен камень.