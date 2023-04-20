



Бунт в бригаде Голани: бойцы получат условный срок

Армия обороны Израиля завершила расследование относительно бунта в бригаде Голани.



Об этом сообщает представитель ЦАХАЛа.



Уточняется, что действия бойцов бригады Голани не соответствуют ценностям ЦАХАЛа, в связи с чем был принят ряд дисциплинарных мер.



"Было решено, что солдаты роты будут преданы суду и получат условный срок", - сказано в сообщении.



Уточняется, что бойцы не будут осуществлять никакой оперативной деятельности до завершения "морально-дисциплинарно-воспитательных" мер, которые они должны пройти в эти дни.



Напомним, что в одной из рот 51-го батальона бригады Голани произошел инцидент с отказом выходить на службу. Бойцы оставили оружие в подразделении и покинули его в знак протеста против увольнения своего командира и замены его десантником.