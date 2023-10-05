



Буйного пассажира примотали скотчем к креслу на рейсе в Бангкок – видео

Пара путешественников устроила дебош на рейсе Eva Air, летевшем из Лондона в Бангкок. Пилотам пришлось развернуть в воздухе самолет, а скандалиста для покоя пассажиров примотать к креслу скотчем. Об этом пишет Daily Mail.



По информации сотрудников авиакомпании, с самого начала парочка “вела себя неправильно”. При посадке на рейс девушка заняла место в бизнес-классе, хотя билет у нее был в эконом. При этом доплачивать повышение класса обслуживания она отказалась. Ее спутник в это время решил закурить электронную сигарету.



На все замечания бортпроводников пара реагировала очень агрессивно – они матерились и даже набросились с кулаками на работников самолета. На помощь стюардам пришли восемь пассажиров, которые и помогли усмирить дебоширов. Мужчину ради покоя окружающих примотали к креслу скотчем.



В ходе инцидента пилоты решили прервать полет и развернули самолет. Им пришлось два часа лететь в Вену, чтобы ссадить неугомонных пассажиров.



Отмечается, что после того, как их вывели из самолета и передали в руки полиции, они снова начали ругаться, но уже между собой. Причиной их ссоры стали деньги. В какой-то момент дама вытащила стопку купюр и бросила их в своего спутника. Полицейские помогли мужчине собрать их, однако, как отметили правоохранители, часть купюр улетела.



Из-за их хамского и неадекватного поведения пассажирам, летевшим в Бангкок, пришлось на сутки задержаться в Вене. До пункта назначения они смогли добраться только на следующий день.