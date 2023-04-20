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Бросивший светошумовую в демонстрантов офицер полиции получил награду
20.04.2023 15:04 Алина Груднева

Бросивший светошумовую в демонстрантов офицер полиции получил награду

Старший офицер Тель-Авивского округа Меир Суиса, из-за которого разразился скандал из-за бросания в протестующих против правовой реформы светошумовой гранаты, представлен к награде.

По данным 12-го канала, за хорошую службу его наградили ко Дню независимости.

По словам источников, награждение полицейского не связано с инцидентом, из-за которого проводилось расследование. Уточняется, что в прошлом году он отлично выполнял свои обязанности.

Напомним, что случаи с бросанием светошумовых в протестующих вызвали скандал в Израиле. Глава полиции Коби Шабтай поддержал офицера и других правоохранителей.

 

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