



Британскую семью выгонят из Австралии, потому что они "слишком старые"

Британскую супружескую пару, переехавшую в Австралию восемь лет назад, заставляют вернуться на родину, поскольку они "слишком старые" для постоянного проживания в стране.



Гленн Танниклифф, работающий штукатуром, Шина Танниклифф, менеджер туристического агентства, и их две дочери потратили 80 000 австралийских долларов на визы и юридические консультации, чтобы остаться в Перте после переезда из Восточного Сассекса в 2015 году. Но они так и не получили разрешение на постоянное проживание в Австралии, потому что, по их словам, иммиграционные правила постоянно менялись.



Танниклиффы переехали в Перт по семейной визе, потому что работа миссис Танниклифф как менеджера туристического агента была нужна в то время.

Семья смогла остаться дольше рабочей визы Танниклифа, поскольку его профессия штукатура входит в правительственный список необходимых специальностей. Но теперь компания, где работал британец, скоро прекратит работу и для семьи нет другого способа получить постоянную визу.



Сейчас 57-летний Гленн и 50-летняя Шина "слишком старые", чтобы подать заявку на постоянное проживание, поскольку возрастной ценз составляет 45 лет и у них нет другого выбора, как вернуться в Англию до 4 августа.



“Мы не хотим возвращаться в Соединенное Королевство, мы построили здесь жизнь. Теперь мы преодолели эту магическую цифру 45, и для нас нет пути к постоянному проживанию. Австралия считает нас слишком старыми”, – сокрушаются супруги.



Семья требует изменить правила, чтобы разрешить большему количеству людей, переехавших в Австралию, жить там всегда, даже если они старше 45 лет.