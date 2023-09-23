



Британский комик попал в больницу: при чем тут ИИ

Британский комик и актер Стивен Фрай, недавно посетивший Киев, попал в больницу.



По данным газеты The Mirror, это произошло после того, как он упал со сцены с двухметровой высоты во время фестиваля CogX, посвященного ИИ и технологиям.



Он сходил по ступенькам, когда случайно зацепился ногой. В итоге, он травмировал ребра и ноги.



"Казалось, было слишком темно и не было похоже, что там есть перила. Он упал на пол на два метра. Похоже, он был ранен, потому что ему пришлось уехать в инвалидной коляске", - сказал один из зрителей.



По данным газеты, он был самым популярным докладчиком фестивале по ИИ. Среди тем было, какое влияние искусственный интеллект может оказать на кино.