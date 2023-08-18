



Британский богач собирался подорвать адвокатов из-за жены

Британский бизнесмен Джонатан Наттолл пытался подорвать двух адвокатов, которые выступали в суде на стороне правоохранительных органов по делу об отмывании денег, в котором обвиняли его жену.



По данным таблоида Daily Star, он является мужем победительницы лотереи Аманда Наттолл, у которой конфисковали миллион фунтов стерлингов и поместье.



Суд признал его виновным в организации заговора с целью подрыва бомб возле рабочих мест двух адвокатов. По версии следствия, два года назад он вместе с сообщниками разместил два устройства, из-за чего были эвакуировали сотрудники двух зданий и перекрыты дороги.



Богач признал свою вину по двум пунктам обвинения. Теперь суд должен избрать ему меру пресечения.