



Британский актер Джулиан Сэндс пропал без вести в горах Калифорнии

65-летний актер Джулиан Сэндс был объявлен пропавшим без вести его женой в пятницу вечером, 13 января, после того, как он отправился в поход в районе Болди-Боул в горах Сан-Габриэль, по данным лос-анджелесского телеканала KABC-TV и Hollywood trade.



“Насколько я понимаю, в тот день он ушел в поход, а когда не вернулся, его семья сообщила о его исчезновении”, – сообщил пресс-секретарь департамента шерифа Сан-Бернардино Глория Уэрта.



По информации департамента шерифа, наземные службы немедленно приступили к поиску актера, но примерно через 24 часа поиски были прекращены из-за риска схода лавин и плохих погодных условий на тропе. Тем не менее периодические воздушные поиски с вертолетов и беспилотников продолжаются, и власти планируют возобновить наземные поиски, как только позволят погодные условия.



Департамент шерифа округа Сан-Бернардино в четверг выпустил штормовое предупреждение о том, что суровая зимняя погода сделала этот район опасным. За последний месяц поисковые группы были отправлены на 14 спасательных операций в Болди-Боул. Двое туристов погибли от травм после падения.



Родившийся в Англии, Сэндс переехал в Калифорнию в 80-х годах, чтобы продолжить голливудскую карьеру после успеха фильма 1985 года “Комната с видом”, исторического романа, в котором он сыграл главную роль вместе с Хеленой Бонем Картер. Актер также снялся в роли сына Сатаны в сверхъестественном триллере “Чернокнижник” и его продолжении.