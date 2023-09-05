



Британская туристка: меня силой приволокли в номер и изнасиловали



В СМИ опубликованы новые подробности группового изнасилования британской туристки гражданами Израиля в Айя-Напа на Кипре.



Сегодня, 5 сентября полицейские следователи получат материалы камер видеонаблюдения из отеля и с их помощью смогут понять, совпадает ли версия туристки с записями. 20-летняя британка рассказала следователям, что не по своей воле вошла в номер к израильтянам.



"Они силой приволокли меня в комнату, а затем изнасиловали. Я кричала, чтобы они ушли, но они продолжали, - рассказала она следователям, - ничего не было по обоюдному согласию. Они насиловали меня один за другим".



В течение примерно трех часов туристка давала следователям подробные показания обо всем, что произошло. Как уже говорилось, исследователи верят ее версии, несмотря на отрицания израильтян.