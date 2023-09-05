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Британская туристка: меня силой приволокли в номер и изнасиловали
05.09.2023 09:49 Аркадий Бочаровский

Британская туристка: меня силой приволокли в номер и изнасиловали


В СМИ опубликованы новые подробности группового изнасилования британской туристки гражданами Израиля в Айя-Напа на Кипре.

Сегодня, 5 сентября  полицейские следователи получат материалы  камер видеонаблюдения из отеля и с их помощью смогут понять, совпадает ли версия туристки с записями. 20-летняя британка рассказала следователям, что не по своей воле вошла в номер к израильтянам.

"Они силой приволокли меня в комнату, а затем изнасиловали. Я кричала, чтобы они ушли, но они продолжали, - рассказала она следователям, - ничего не было по обоюдному согласию. Они насиловали меня один за другим".

В течение примерно трех часов туристка давала следователям подробные показания обо всем, что произошло. Как уже говорилось, исследователи верят ее версии, несмотря на отрицания израильтян.

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