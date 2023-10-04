



Британская разведка сообщила о крушении подлодки Китая с 55 людьми на борту

В Желтом море потерпела крушение китайская атомная подводная лодка. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на секретный отчет британской разведки.



Согласно документу, утром 21 августа подводная лодка проекта 093 “Шань” врезалась в заграждение, установленное китайским флотом для борьбы с подлодками США и их союзников, пишет издание.



В результате произошедшего у китайской подлодки сломалась система подачи воздуха, что привело к гибели всего экипажа – 55 человек.



Издание уточняет, что независимых подтверждений случившегося пока нет. В свою очередь Китай отрицает потерю подводной лодки. В Минобороны Великобритании отказались комментировать информацию издания. В то же время The Times предполагает, что в британском военном ведомстве, по всей видимости, будет проведено расследование из-за утечки информации.



Собеседники Daily Mail в ВМС Великобритании допустили, что китайский флот действительно потерял подлодку в Желтом море.

“Вполне вероятно, что это произошло. Я сомневаюсь, что китайцы обратились бы за международной помощью по понятным причинам”, – заявил собеседник издания.



