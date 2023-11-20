



Британская подлодка погрузилась в "опасную зону"

Атомная подводная лодка Vanguard королевского военно-морского флота Великобритании чуть не утонула.



По данным британской газеты The Sun, была нарушена работа одного из глубиномеров, из-за чего подлодка погрузилась слишком глубоко.



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На борту находились 140 членов экипажа. Опасный инцидент на носителе баллистических ракет Trident 2 произошел в Атлантическом океане.



В материале указывается, что субмарина погрузилась в "опасную зону". К счастью, в кормовой части подлодки инженеры вовремя заметили проблему и подняли тревогу, благодаря чему инцидент завершился благополучно для жизней членов экипажа.