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Британская подлодка погрузилась в "опасную зону"
20.11.2023 07:43 Алина Груднева

Британская подлодка погрузилась в "опасную зону"

Атомная подводная лодка Vanguard королевского военно-морского флота Великобритании чуть не утонула.

По данным британской газеты The Sun, была нарушена работа одного из глубиномеров, из-за чего подлодка погрузилась слишком глубоко.

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На борту находились 140 членов экипажа. Опасный инцидент на носителе баллистических ракет Trident 2 произошел в Атлантическом океане. 

В материале указывается, что субмарина погрузилась в "опасную зону". К счастью, в кормовой части подлодки инженеры вовремя заметили проблему и подняли тревогу, благодаря чему инцидент завершился благополучно для жизней членов экипажа.

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