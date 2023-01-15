Новости » Происшествия
Британка погибла под лавиной во французских Альпах
15.01.2023 22:15 Ольга Белозерова

Британка погибла под лавиной во французских Альпах

45-летняя британка погибла, попав под лавину во время похода с двумя другими людьми во французских Альпах.

Как сообщает ВВС, трагедия произошла в субботу на леднике Аржантьер, одном из крупнейших ледников Монблана.

Спасатели и врач отправились на вертолете к месту происшествия, чтобы спасти женщину, но ее не удалось реанимировать. 

Местная прокуратура заявила, что женщина и ее партнер катались на лыжах с гидом и поднимались на Коль-дю-Тур-Нуар, когда сошла лавина. Отмечается, что в субботу существовала угроза схода лавин в три балла по пятибалльной шкале.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы