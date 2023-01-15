



Британка погибла под лавиной во французских Альпах

45-летняя британка погибла, попав под лавину во время похода с двумя другими людьми во французских Альпах.



Как сообщает ВВС, трагедия произошла в субботу на леднике Аржантьер, одном из крупнейших ледников Монблана.



Спасатели и врач отправились на вертолете к месту происшествия, чтобы спасти женщину, но ее не удалось реанимировать.



Местная прокуратура заявила, что женщина и ее партнер катались на лыжах с гидом и поднимались на Коль-дю-Тур-Нуар, когда сошла лавина. Отмечается, что в субботу существовала угроза схода лавин в три балла по пятибалльной шкале.