



Британка обвинила израильтянина в тайной съемке интимного видео с ней

Молодая британка обвинила израильтянина в тайной съемке того, как она занималась сексом с другим гражданином Израиля в ее номере в отеле Rhodes в Греции.



По данным газеты Daily Mail, 19-летняя девушка сообщила о том, что это произошло в прошлый вторник.



Полиция Родоса сообщает, что молодая женщина пригласила двух израильтян к себе в номер.



Это произошло после их встречи за несколько дней до этого в баре на курорте. По словам заявительницы, молодые люди сбежали, как только она обнаружила запись. В настоящий момент они находятся в розыске.