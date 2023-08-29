



Британка 4 года держала мужа-инвалида в его доме и крутила роман с его опекуном

Четыре года 40-летний Том Сомерсет-Хау, страдающий церебральным параличом, почти слепой и нуждающийся в круглосуточном уходе, содержался в плену в собственном доме своей 49-летней женой Сарой и 50-летним Джорджем Уэббом, которого находился там в качестве опекуна. Об этом пишет DailyMail.



Том при рождении страдал от кислородного голодания мозга, и ему поставили диагноз церебральный паралич. Примерно с восьми лет ему потребовалась специально адаптированная электрическая инвалидная коляска, и ему пришлось перенести около 12 корректирующих операций. В последние годы он также потерял зрение, хотя все еще может видеть очертания. Тем не менее, будучи решительно независимым, Том с 12 лет пошел в местную школу и получил степень по истории в Чичестерском университете.



Он всегда надеялся на любовь, и когда в возрасте 25 лет он был представлен через друга исполнительной помощнице Саре, их роман быстро развевался – и через пару лет она переехала в специально построенное бунгало в Чичестере, в котором жил Том. В 2016 году его жена Сара вступила в связь с Джорджем Уэббом, которого изначально наняла в качестве опекуна для Тома. Любовники получали пособие Тома – копили на собственную квартиру и покупали кучу вещей. Преступный тандем изолировал Тома от его обеспокоенной семьи, контролируя все его сообщения и звонки.



“На Рождество или какой-нибудь праздник меня чистили, брили, а затем, как только это заканчивалось, все возвращалось к тому, как было. Сара, конечно, не отходила от меня на встречах с семьей”, – рассказал Том.



Вынужденный жить в нищете и изолированный от своей семьи, он проводил большую часть своего времени в постели на грязных простынях и получал минимальное количество еды и воды, необходимое для выживания. Он провел год, не имея возможности почистить зубы.



Летом 2020 года с ним по электронной почте связалась старая знакомая.



“Она прочитала между строк то, что я написал, и была достаточно обеспокоена, чтобы позвонить маме”, – говорит Том. “Затем мама позвонила мне и задала один простой вопрос: “Хочешь, чтобы мы тебя вытащили?” – на что я ответил “да”.



В итоге мать Тома потребовала вмешательства социальных служб и полиции, которые прибыли 19 августа 2020 года, чтобы освободить его. Сара и Джордж были арестованы, а в прошлом месяце оба были признаны Коронным судом Портсмута виновными в содержании человека в рабстве против его воли и приговорены к 11 годам тюремного заключения. Это стало первым делом такого рода в Великобритании,



Сегодня Том регулярно видится со своей семьей и готовится переехать в новую квартиру, чтобы быть ближе к ним. Со временем он надеется провести кампанию за новую официальную систему, в которой любой уязвимый человек сможет поднять тревогу.