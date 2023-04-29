



Британия: на полу туалета в пабе найдены документы о подлодке Королевского флота

В английском графстве Камбрия в туалете паба Wetherspoons на полу нашли конфиденциальные документы о подводной лодке Королевского флота, стоимость которого оценивается в 1,3 миллиарда фунтов стерлингов.



Об этом сообщает The Sun.



По данным издания, файлы были помечены как "официально конфиденциальные". Уточняется, что в документах содержались сведения об атомной подлодке HMS Anson. Королевский флот начал расследование.



"Эти документы позволяют подводникам и подрядчикам понять, как взаимодействуют системы. Они не детализируют, как они работают, просто то, что они существуют", - сообщил изданию источник в военно-морском флоте.



Уточняется, что паб был переполнен посетителями, в том числе, военными. Официальные конфиденциальные документы классифицируются на один уровень ниже секретных.



"Похоже, что кто-то взял страницы для изучения. Они — часть книги, в которой описаны все системы субмарины. Когда они (военные) проходят базовую квалификацию по подводной лодке, им приходится обходить лодку, чтобы продемонстрировать, что они знают все системы. Приятно видеть их приверженность тренировкам, но, вероятно, паб — неподходящее место", - прокомментировал экс-капитан подлодки командир Райан Рамзи.



Представитель Королевского флота сказал, что документация была "учебной, не содержащей секретной информации".



"Однако мы крайне серьезно относимся ко всем вопросам безопасности и расследуем обстоятельства их обнаружения", - сказано в сообщении.

