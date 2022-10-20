



Британия изучает возможность переноса посольства из Тель-Авива в Иерусалим

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, ушедшая в отставку, распорядился начать технико-экономическое обоснование переноса посольства Великобритании из Тель-Авива в Иерусалим.

Она получила, целесообразно ли его размещение в районе города Тальпиот, который уже много лет принадлежит британскому правительству.

В рамках инспекции британские представители посетили территорию, расположенную на углу улиц Ханох Альбек и Шмуэль Лофо.

В прошлом месяце Трасс встретилась с премьер-министром Яиром Лапидом в Нью-Йорке и сказала ему, что рассматривает возможность переноса посольства.

Однако британское правительство еще не приняло решение о переносе посольства.