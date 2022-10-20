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Британия изучает возможность переноса посольства из Тель-Авива в Иерусалим
20.10.2022 22:37 Алина Груднева

Британия изучает возможность переноса посольства из Тель-Авива в Иерусалим

 

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, ушедшая в отставку, распорядился начать технико-экономическое обоснование переноса посольства Великобритании из Тель-Авива в Иерусалим.
 
Она получила, целесообразно ли его размещение в районе города Тальпиот, который уже много лет принадлежит британскому правительству.
 
В рамках инспекции британские представители посетили территорию, расположенную на углу улиц Ханох Альбек и Шмуэль Лофо. 
 
В прошлом месяце Трасс встретилась с премьер-министром Яиром Лапидом в Нью-Йорке и сказала ему, что рассматривает возможность переноса посольства. 
 
Однако британское правительство еще не приняло решение о переносе посольства.

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