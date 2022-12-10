



Британец, убивший двух израильтян, получил 16 лет тюрьмы

30-летний Британец Нитеш Биссендари признан виновным в убийстве отца и дочери из Израиля, совершенное в августе.

По данным британских СМИ, речь идет о наезде автомобиля в Рамсгейте, графство Кент, на юго-востоке Англии.

Британец приговорен к 16 годам тюрьмы. Он признался, что скрылся с места аварии из-за хранения наркотиков класса А. Позже подсудимый вернулся на место происшествия.

В его организме были обнаружены следы кокаина. Биссендери ранее был судим за вождение в состоянии наркотического опьянения.

Напомним, что в результате наезда погибли 78-летний Йорам Хиршфельд, профессор Тель-Авивского университета, и его 40-летняя дочь Нога Села.

Также ранения получили муж Селы, Омер, и двое их детей в возрасте шести и восьми лет.