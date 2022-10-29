



“Бразилец”, задержанный в Норвегии по подозрению шпионаже, оказался офицером ГРУ

Задержанный несколько дней назад сотрудник норвежского Арктического университета Тромсё, якобы профессор из Бразилии Жозе Ассиса Джиаммариа, на самом деле оказался гражданином РФ и кадровым офицером разведки Михаилом Валерьевичем Микушиным, сообщает DW.



В пятницу, 28 октября, в Тромсё, служба безопасности Норвегии предъявила “Жозе” обвинение в шпионаже.



Отмечается, что журналисты-расследователи из Belligcat и The Insider подтвердили личность Микушина и его принадлежность к разведке РФ.



Расследователям удалось установить, что Микушин — 1978 года рождения, родился в Петербурге. Является выпускником Военно-дипломатической академии (ВДА) ГРУ в Москве. Также он имеет бразильское гражданство, поскольку его мать родом из Бразилии.



Микушин также учился в Университете Калгари в Канаде, где, кроме всего прочего, агитировал за Новую демократическую партию. Некоторое время он занимался “исследовательской деятельностью” в Канаде, в 2019 году опубликовал статью о необходимости новых военных баз в Арктике.



В 2021 году Микушин прибыл в Университет Тромсё для участия в исследовательской программе, которая, в том числе, включает изучение “гибридных угроз”.



Незадолго после прибытия в Норвегию Микушин принял участие в семинаре в Вильнюсе, организованном при поддержке ЕС и посвященном "гибридной войне". Среди тем тренинга — действия в случае саботажа на “Северном потоке”.



Вчера, 28 октября, суд в Осло, по требованию прокуратуры, продлил срок содержания Микушина под стражей ещё на четыре недели в интересах следствия.



Адвокаты Микушина говорят о планах депортировать их подзащитного в РФ. Москва, в свою очередь, отрицает российское гражданство подозреваемого и заявляет о шпиономании Норвегии.

