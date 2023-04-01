



Братья Тейт освобождены под домашний арест

Скандальный блогер Эндрю Тейт и его брат Тристан были освобождены из-под стражи под домашний арест по решению румынского судьи.



Постановление Апелляционного суда Бухареста заменяет последний срок содержания под стражей, который должен был закончиться 29 апреля.



Две сообщницы, Джорджиана Нагель и Луана Раду, также освобождены.



Все четверым не могут покидать свои дома, если только у них нет судебного разрешения на выезд.



Пресс-секретарь братьев Тейт сообщила Би-би-си, что братья были "в восторге".



После освобождения Эндрю опубликовал видео, на котором он расхаживает по комнате, куря сигару, и говорит: "С прошлого года я нахожусь в круглосуточной изоляции".



Тем временем Тристан посетовал в Твиттере, что "4 месяца не надевал туфли из кожи аллигатора".



Братья находятся под стражей с декабря. Они находятся под следствием по обвинениям в изнасиловании, торговле людьми и создании ОПГ. Оба отрицают правонарушения.



Адвокаты Тейтов утверждали, что превентивное содержание его под стражей было излишне суровым, когда были доступны другие судебные варианты, такие как домашний арест.



С момента начала расследования в апреле прошлого года прокуратура назвала потерпевшими шесть женщин. Однако ни братьям, ни двум румынским сообщникам, которые были арестованы вместе с ними, не было предъявлено никаких обвинений.