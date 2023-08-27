



Брат заказал убийство Сарит Ахмед из-за ее сексуальных наклонностей



Полиция арестовала подозреваемых в убийстве 18-летней девушки Сарит Ахмед. Среди арестованных - ее брат Саид, который нанял подозреваемых для совершения убийства.



Причиной убийства стали нетрадиционные сексуальные наклонности Сарит.



Убийство, потрясшее всю страну, произошло в пятницу, 09.06.23, во второй половине дня, когда в полицию поступило сообщение о смертельно раненной выстрелом девушке, лежащей на дороге у деревни Ярка рядом с изрешеченным пулями автомобилем.



На ранних этапах расследования выяснилось, что недалеко от места убийства Сарит отправила сообщение своей подруге о том, что ее брат Саид попросил ее поехать в автосалон в Ярке, чтобы обменять машину на новую, и что он приедет за ней. Сарит была удивлена его добротой, но поехала - и через несколько минут была убита.



Следственная группа стала опрашивать знакомых и возможных свидетелей, из всех них складывалась картина трудолюбивой и доброй девушки, ухаживающей за престарелым отцом, любящей людей и свободу, но все это время ее мучил страх.



Примерно за месяц до убийства жертва обратилась в полицию с жалобой на то, что она боится, что брат причинит ей вред, и хочет уехать из района проживания. Полиция привлекла органы социального обеспечения и немедленно организовала для нее приют на юге страны. Прибыв в приют, погибшая заявила, что не хочет в него заходить и что она договорилась со своей сестрой о том, что вернется на север.



В ходе расследования было установлено , что Саид был знаком подозреваемыми в совершении убийства несколькими годами ранее, а также их встречи вблизи места убийства.



Около месяца назад подозреваемые были арестованы: один из них - при попытке бегства из страны из аэропорта Бен-Гурион, другой - в Бартаа при попытке бегства в Палестинскую автономию.