



Брат известного баскетболиста погиб при стрельбе во Флориде

Рахим Бэкон, брат бывшего игрока НБА и Евролиги Дуэйна Бэкона , погиб в прошлую пятницу (28 июля) в результате стрельбы со смертельным исходом в Jade Fox Lounge на Лейкленд-Хайлендс-роуд, Флорида, сообщает BasketNews.com.



Рахим Бэкон, известный как 350Heem, присутствовал на вечеринке, организованной его братом в честь выхода его нового микстейпа "Taking Chances 3".

Вечеринка была выдержана в белой тематике и включала в себя VIP-кабинки, скидки на текилу и профессионального фотографа. Компиляция включает 15 песен, в том числе одну под названием "Gunshots".



Владелец ресторана Цзянь Чжан примерно в 1:40 включил свет, чтобы прекратить вечеринку, ссылаясь на городские правила, но некоторые люди отказались это сделать, что спровоцировало драку. По некоторым данным, стрельба произошла примерно в 1:51 после окончания вечеринки. После стрельбы Рахим Бэкон был доставлен в больницу, где скончался.



Сотрудники полиции арестовали 23-летнюю Джамилу Джонсон, при этом на месте преступления было обнаружено огнестрельное оружие. Пистолет был украден в 2015 году. Джонсон предъявлено одно обвинение в хранении огнестрельного оружия. Она содержится в тюрьме округа Полк.



Бэкон, также известный как "350Heem", был популярным рэпером из округа Полк, штат Флорида. У него были тысячи подписчиков в социальных сетях. Его канал на YouTube "350Heem" насчитывает более 12 000 подписчиков.



