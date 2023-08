Боснийский культурист казнил бывшую жену в прямом эфире в Instagram

Боснийский культурист лишил жизни свою бывшую жену, транслируя ужасный инцидент в прямом эфире в Instagram. После убийства он, скрываясь от правоохранительных органов, лишил жизни еще двух человек, а 11 августа решил покончить с собой. 35-летний Нермин Сулейманович снял по меньшей мере три видеоролика, на которых запечатлел серию жестоких убийств в городе Градачац.



Все началось утром 11 августа, когда Сулейманович опубликовал на своей странице в Instagram видеоролик, предупредив своих подписчиков о том, что они станут свидетелями казни в прямом эфире. После этого он направил камеру на свою бывшую жену, лицо которой было окровавленным и обезображенным.



"Эй, ребята, сейчас вы увидите то, чего никогда раньше не видели – убийство в прямом эфире. Это казнь", – сказал Сулейманович, держа в руке пистолет. "Вот, что бывает, когда вы имеете дело со шлюхой, которая сообщает о вас в полицию".



"Вот, смотри убийство в прямом эфире сейчас, красиво и легко… Ты смотришь?" – спросил Сулейманович в камеру перед тем, как выстрелить женщине в лоб.



При этом на заднем плане был слышен детский плач.



Сообщение в Instagram было удалено из интернета, позже стало известно, что прямую трансляцию убийства посмотрели около 12 000 человек.



По данным The Telegraf, после убийства бывшей жены культурист повернул камеру в сторону плачущего ребенка и сказал: "Кто-нибудь, придите и спасите ребенка. Идем дальше". После этого он направился к машине, сел в нее и уехал.



Преступник выпустил еще два видео, пока его преследовала полиция, объяснив, что он убил еще двоих за кадром – мужчину и его маленького сына.



Сулейманович занимался бодибилдингом и был тренером по фитнесу. Ранее он был арестован по обвинению в контрабанде наркотиков и нападении на полицейского.



Правоохранительные органы заявили, что пользователи социальных сетей, которые в пятницу писали сообщения поддержки в жуткой трансляции, будут допрошены и могут столкнуться с правовыми последствиями.

