



Боррель: ситуация вокруг Запорожской АЭС остается крайне напряженной

Верховный Представитель ЕС Жозеп Боррель прокомментировал ситуацию вокруг захваченной россиянами Запорожской АЭС.

"Ситуация вокруг Запорожской АЭС остается крайне напряженной", - сказал глава европейской дипломатии.

По словам Борреля, Россия должна обеспечить возможность беспрепятственного ремонта линий электропередач и подключения всей электростанции к украинской сети.

"Эксперты МАГАТЭ должны наконец получить доступ к объекту", - добавил он.