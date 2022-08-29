Боррель: ситуация вокруг Запорожской АЭС остается крайне напряженной
Верховный Представитель ЕС Жозеп Боррель прокомментировал ситуацию вокруг захваченной россиянами Запорожской АЭС.
"Ситуация вокруг Запорожской АЭС остается крайне напряженной", - сказал глава европейской дипломатии.
По словам Борреля, Россия должна обеспечить возможность беспрепятственного ремонта линий электропередач и подключения всей электростанции к украинской сети.
"Эксперты МАГАТЭ должны наконец получить доступ к объекту", - добавил он.