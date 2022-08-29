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Боррель: ситуация вокруг Запорожской АЭС остается крайне напряженной
29.08.2022 13:26 Алина Груднева

Боррель: ситуация вокруг Запорожской АЭС остается крайне напряженной

Верховный Представитель ЕС Жозеп Боррель прокомментировал ситуацию вокруг захваченной россиянами Запорожской АЭС.

 
"Ситуация вокруг Запорожской АЭС остается крайне напряженной", - сказал глава европейской дипломатии.
 
По словам Борреля, Россия должна обеспечить возможность беспрепятственного ремонта линий электропередач и подключения всей электростанции к украинской сети. 
 
"Эксперты МАГАТЭ должны наконец получить доступ к объекту", - добавил он.

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