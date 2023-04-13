



Борис Клейман: она пришла за мной в туалет, я здесь жертва



После драматического ареста и предъявления подозрений в тяжелых преступлениях в израильских СМИ публикуется часть стенограммы следствия по делу Бориса Клеймана. Израильского вратаря несколько раз допрашивали в течение нескольких часов, предъявляли дополнительные доказательства, и во всех случаях он придерживался единой версии.



Вчера (во вторник) в 12:36, после ночи без сна и без еды, его привели в комнату, где сидели два англоговорящих исследователя.



Следователь: "Вы знаете, почему вы здесь?"



Клейман: "Я знаю только то, что против меня был составлен заговор. Я здесь жертва".



Следователь: "У вас нашли полтора грамма кокаина. Я не знаю, как в Израиле, но здесь все серьезно. Вы это понимаете?"



Клейман: "Это не мое. Готов сейчас сделать анализ крови, может, что-то найдете".



Следователь: "А чей кокаин?"



Клейман: "Товарища по команде".



Следователь: "Девушка, которой еще нет 18 лет, утверждает, что ее трогали за гениталии против ее воли".



Клейман: "Ложь. Я попросил взять анализы ДНК, я не трогал ее. Она хотела сблизиться со мной, и я объяснил ей, что я женат, у меня дети, и мне это неинтересно".



Следователь: "Видели, как вы шли с ней в уединенное место в баре".



Клейман: "Она пошла за мной, между нами не было ничего сексуального. Мы танцевали в баре и не более того".



Следователь: "Вы знаете, что в баре есть камеры?"



Клейман: "Я счастлив. Послушайте, ничего не было".



Следователь: "Тогда я скажу вам, что есть очевидцы, которые видели, как вы начали с девушкой и пошли с ней в туалет".



Клейман: "Я пошел в туалет, и она пошла за мной. Там ничего не произошло. Я ясно дал ей понять, что я в этом не участвовал. У меня есть очевидцы, которые скажут вам тоже самое".