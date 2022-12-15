



"Борец с проститутками" зарезал 18-летнюю возлюбленную

Полицейские задержали в Санкт-Петербурге блогера Вячеслава Полякова (Малмыгина), известный как «борца с проститутками», по подозрению в убийстве своей 18-летней возлюбленной Софьи.



Мужчину объявили в федеральный розыск еще 5 июля. В тот день мама девушки нашла ее тело с ножевыми ранениями в квартире в Балашихе.



Общение погибшей и Малмыгина попало на камеры наблюдения. Согласно полученным данным, пара зашла вместе в квартиру, однако спустя 12 минут вышел лишь один блогер.



Известно, что у мужчины уже было несколько судимостей. Среди них — вымогательство, умышленное причинение вреда здоровью и вовлечение в занятие проституцией.



Выяснилось, что труп Софьи пролежал в квартире три дня. На нем обнаружили не менее 15 ножевых ранений. Убийца бросил жертву умирать на полу в ванной комнате.