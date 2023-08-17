



Борьба с преступностью в арабском секторе: 85 арестов за сутки

Полиция арестовала 85 человек за сутки в рамках операции по борьбе с преступностью в арабском секторе.



По данным интернет-издания Ynet, в ходе операции правоохранители изъяли 18 пистолетов, три винтовки М-16 и боеприпасы. Более того, у подозреваемых нашли около полутора миллионов шекелей наличными.



Также полиция сообщает, что в рамках борьбы с преступными организациями на юге Израиля 16 августа были арестованы трое жителей Ашдода.



Это произошло после того, как поступило сообщение о том, что они собираются напасть на представителя другого преступного клана. В ходе обыска в их машине нашли четыре ножа, дробовик и наркотики.