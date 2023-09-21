



Борьба с преступностью: Полиция закрыла бордель и конфисковала оружие

Полиция конфисковала оружие и боеприпасы и закрыла бордель во время операций по борьбе с организованной преступностью. Об этом сообщила пресс-служба полиции Израиля утром 21 сентября.



Четверо подозреваемых были арестованы в ходе рейда на комплекс Лод, в ходе которого правоохранительные органы сносили вход бульдозером. Полиция конфисковала “снайперскую” винтовку вместе с магазином и примерно тридцатью патронами калибра 5,56. Также было обнаружено три пистолета, в том числе пистолет турецкого производства и “Глок” с удлиненным магазином и четыре светошумовые гранаты.



Полиция сообщила, что конфискация была частью текущих операций по борьбе с незаконным использованием оружия в арабском секторе организованной преступности.



В Гедере полиция вечером 20 сентября обнаружила бордель и задержала его хозяйку, 40-летнюю жительницу Ашдода. В полиции заявили, что операция “перережет экономическую кислородную трубу” криминальных организаций.