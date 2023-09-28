



Болтливого пилота British Airways уволили за прием кокаина перед вылетом

Руководство авиакомпании British Airways отстранило от работы пилота Майка Битона, когда стало известно, что мужчина принимал кокаин за несколько часов до вылета пассажирского рейса.



Как сообщает издание The Sun, Битон рассказал коллеге о своих приключениях в южноафриканском городе Йоханнесбург, откуда он должен был вылететь в Лондон.



По словам пилота, он следовал своей стандартной "йоханнесбургской программе": бары, ресторан "Тигровое молоко", затем знакомство с девушками и "привал" в гостиничном номере одной из новых знакомых.



Битон рассказал, как он снюхал дорожку кокаина с груди одной из женщин. Работник авиакомпании, которому стало известно о похождениях коллеги, сообщил об этом начальству. После этого рейс British Airways в Лондон сразу же отменили, что стоило перевозчику примерно 100 тысяч фунтов.



На следующий день Битон прилетел в Лондон, но уже в качестве пассажира. Авиакомпания сразу же заставила его пройти тест на наркотики и он оказался положительным. В тот же день пилота уволили с работы и аннулировали его лицензию.



В British Airways заявили, что инцидент с Битоном подчеркивает "политику нулевой терпимости к любому неподобающему поведению".