



Большой адронный коллайдер может остановиться

Европейская организация ядерных исследований (CERN) разрабатывает планы по закрытию некоторых своих ускорителей элементарных частиц в периоды пикового спроса, сказал Серж Клоде, глава комиссии по управлению энергией центра.



CERN также рассматривает возможность простоя Большого адронного коллайдера, крупнейшего в мире ускорителя, если это необходимо, заявил Клоде.



Расположенный на границе Франции и Швейцарии, коллайдер, протяженностью более 26 км, является одним из крупнейших потребителей электроэнергии во Франции. На пике работы он потребляет почти 200 мегаватт электроэнергии, что на треть больше, чем соседний город Женева.



Цель CERN состоит в том, чтобы коллайдер работал и избежал внезапной остановки, которая может вывести из строя оборудование стоимостью 4,4 млрд долларов.



Организация обсуждает с поставщиком электроэнергии – французской компанией EDF – сценарий, чтобы о необходимости снижения потребления электроэнергии предупредили по меньшей мере за день.



"Это позволит не отключать Большой адронный коллайдер, а прекратить работу других ускорителей частиц и снизить энергопотребление на 25 процентов", – сообщил Клоде.