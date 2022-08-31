



Большинство новых детей-репатриантов из Украины и РФ не зачислены в школы

Более половины новых детей-репатриантов, приехавших в Израиль после вторжения России в Украину, еще не зарегистрированы на предстоящий учебный год.



Данные, предоставленные The Times of Israel министерством образования, показывают, что из примерно 6000 детей в возрасте от 3 до 17 лет, репатриировавшихся в Израиль за последние шесть месяцев из Украины, России и Беларуси, только 2653 были зарегистрированы в израильской школьной системе.



Ситуация выглядит более "экстремальной" в случае с детьми украинских беженцев, которые не имеют права на получение гражданства, но все равно решили остаться в Израиле. По данным минобразования, из 1224 детей школьного возраста с таким статусом только 288 были зачислены в израильскую школьную систему.



Как отмечается, такое положение не означает, что дети не будут получать образование. Некоторых детей, особенно младшего возраста, могут обучать на дому их родители, многие из которых еще не нашли работу. Старшеклассники могут предпочесть продолжить обучение в своих украинских школах, перешедших на дистанционную форму обучения.



Гендиректор министерства алии и интеграции Деганит Санкар-Ланга заявила, что ее офис внимательно следит за ситуацией и связывается с родителями детей, которые еще не зарегистрировались, чтобы побудить их сделать это.



"Мы создали общую информационную панель с министерством образования, чтобы отслеживать каждого ребенка, чтобы узнать, зачислены они или нет в систему образования. А если нет, то почему", - заявила она.



По словам Санкар-Ланга, в министерстве считают, что поступление в израильскую школьную систему представляет собой один из наиболее успешных способов интеграции детей новых репатриантов, а также их родителей в израильское общество.