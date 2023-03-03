



Большинство иркутских мобилизованных, обращавшихся к Путину, погибло

Большинство иркутских мобилизованных из полка 1439, которые несколько раз жаловались на угрозы со стороны командования, погибли при штурме Авдеевского укрепрайона. Об этом родственницы двух военных сообщили “Сибирь.Реалиям”.



“Мой отзвонился – осколочное, в госпитале. Говорит, от полка ничего не осталось. Известно пока только о двоих раненых, остальные либо погибли, либо брошены там в тяжелом положении. Ему дадут только неделю! Потом опять бросят "на передок”, – рассказала жена одного из мобилизованных.



Мобилизованные из Иркутской области три раза обращались к президенту России Владимиру Путину: дважды они записывали видеообращения, на третий раз их жены отправили письменное обращение в онлайн-приемную Главной военной прокуратуры.



Военные утверждали, что командиры “ДНР” стреляют по ним из автоматов за отказ идти в штурмовые подразделения. В обращении говорилось, что эвакуационные группы “ДНР” забирают с поля боя только своих бойцов и военных с легкими ранениями. По данным мобилизованных, тяжело раненных и убитых российских военных не эвакуируют, потому что “боятся потерять технику”.