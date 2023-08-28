



Больше на 1 см: EasyJet оштрафовала британца за “слишком крупный” багаж

44-летний Ник Проктор собрался отдохнуть на Родосе и для этого прибыл в аэропорт Бристоля. Несмотря на то, что он прошел через стойку регистрации авиакомпании EasyJet, только перед выходом на посадку выяснилось, что его сумки оказались слишком большими.



“Я пишу о путешествиях, поэтому часто летаю и использовал эту сумку уже девять раз, и никогда не сталкивался с проблемами”, – говорит Ник. “Оказалось, что колеса на один сантиметр больше, чем на проверочной стойке EasyJet для багажа”.



“Они были очень строгими, и поскольку сумка не подошла к размеру, пришлось заплатить, другого выхода не было”, – сокрушается Проктор.