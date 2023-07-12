Большая Мама на свободе: В Лос-Анджелесе сбежал 4,5-метровый питон
Житель Лос-Анджелеса призвал своих соседей внимательно следить за своими маленькими домашними животными после того, как его 4,5-метровый питон сбежал.
Алекс Виллалта рассказал, что его сетчатый питон по имени Большая Мама, сбежал из своей клетки, случайно незапертой на прошлой неделе.
“Мы обеспокоены. Мы очень нервничаем. Мы искали день и ночь”, – говорит Виллалта.
В уведомлении, опубликованном в местной группе в Facebook, Виллалта предупредил, что Большая Мама дружелюбна по отношению к людям, но может представлять опасность для кошек и маленьких собак.
Виллалта просит соседей следить за своими питомцами и призывает их не причинять вреда его любимице.
“Мы очень обеспокоены, потому что некоторые люди не очень любят рептилий, и мы очень боимся, что кто-то может причинить вред змее”, – сказал он.