



Большая Мама на свободе: В Лос-Анджелесе сбежал 4,5-метровый питон

Житель Лос-Анджелеса призвал своих соседей внимательно следить за своими маленькими домашними животными после того, как его 4,5-метровый питон сбежал.



Алекс Виллалта рассказал, что его сетчатый питон по имени Большая Мама, сбежал из своей клетки, случайно ​​незапертой на прошлой неделе.

“Мы обеспокоены. Мы очень нервничаем. Мы искали день и ночь”, – говорит Виллалта.



В уведомлении, опубликованном в местной группе в Facebook, Виллалта предупредил, что Большая Мама дружелюбна по отношению к людям, но может представлять опасность для кошек и маленьких собак.



Виллалта просит соседей следить за своими питомцами и призывает их не причинять вреда его любимице.



“Мы очень обеспокоены, потому что некоторые люди не очень любят рептилий, и мы очень боимся, что кто-то может причинить вред змее”, – сказал он.