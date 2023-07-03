



Большая катастрофа чуть не случилась перед выступлением Сарит Хадад





Сегодня и завтра вечером певица Сарит Хадад выступит на двух огромных концертах в зале "Менора". Вчера, 2 июля, команда продюсеров работала над подготовкой сцены для большого шоу. Во время подготовки на сцене произошел серьезный инцидент, который мог закончиться большой катастрофой. Гигантские экраны, которые были подвешены как часть декорации места, сорвались со своих мест и разбились о сцену и оборудование.



Это произошло до того, как Хадад и ее команда вышли на сцену для проведения репетиций. Продюсеры быстро организовали поиск альтернативы и повесили новые экраны. Репетиции прошли без проблем.



Нидар Оз, представитель Сарит Хадад, сказала: "Некоторые из светодиодных экранов упали, без каких-либо повреждений или травм! На репетиции, которая состоялась поздно вечером, все экраны были установлены и прекрасно работали. Мы с нетерпением ждем начала нашего сложного шоу, которое начнется сегодня вечером в зале".