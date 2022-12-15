



"Большая беда на орбите". Подробности об инциденте с кораблем Союз МС-22

Корабль «Союз МС-22» пристыкован к МКС. Сегодня утром стало известно, что его внешняя обшивка пробита. На тот момент в открытый космос собирались выйти космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин. Их срочно отозвали назад. Космонавт Анна Кикина быстро сделала фотографии, чтобы понять, что творится снаружи. Для этого в космос ей выходить не пришлось: у корабля есть манипулятор с фотокамерой, и таким образом можно осмотреть обшивку.



Все эти данные переданы на Землю. Консультации проходят в закрытом режиме. Официально сообщается только, что на данный момент все системы корабля работают в штатном режиме, а жизни космонавтов ничто не угрожает. Что делать дальше, решают специалисты.



Насколько можно понять из неофициальных сообщений воздух из кабины в космос не утекает. Но спроизошло что-то очень неприятное: в космос фонтанирует охлаждающая жидкость, которая поддерживает в корабле нормальную температуру. Источники расценивают аварию как «очень серьезную». При плохом раскладе приборы Союза окажутся полностью повреждены, и Россия потеряет корабль. С одной стороны Солнце выжжет все, что может, с другой, с теневой стороны, все вымерзнет.



В прессе пишут, что именно в эти дни Земля проходит через рой метеорного потока Геминиды. Самые метеорные месяцы – это декабрь и июнь, и сейчас Земля находится под атакой мельчайших частиц, которые летят по направлению к ней из созвездия Близнецов. Есть вероятность того, что именно они и повредили оболочку.



