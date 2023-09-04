



Больницы будут вынуждены покрыть расходы на лечение раненых эритрейцев



Более 150 раненых в результате беспорядков в южном Тель-Авиве поступили в минувшую субботу в больницы центра Израиля (Ихилов, Вольфсон, Шиба, Меир, Бейлинсон и Шарон).



19 раненых находятся в тяжелом состоянии, требующем хирургического вмешательства и госпитализации в отделение интенсивной терапии. В минувшую субботу в больницу Ихилов поступило 43 раненых, в том числе не менее 14 раненых в тяжелом состоянии, некоторым из них потребовались нейрохирургические операции и госпитализация в отделение интенсивной терапии. Для оказания медицинской помощи в больнице был объявлен режим чрезвычайного происшествия,были мобилизованы сотни сотрудников.



Министерство здравоохранения заявило: "Работодатели обязаны страховать своих сотрудников по медицинскому страхованию независимо от их правового статуса в соответствии с законодательством. Лечение в экстренной ситуации предоставляется безоговорочно, но в случае отсутствия страховщика у больниц возникает дефицит из-за безнадежных долгов. Министерство пересмотрит свои действия после получения соответствующей информации и потребует бюджетной компенсации за лечение в больницах".