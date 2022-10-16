



Болгария обвинила Россию в кибератаке на правительственные сайты

В субботу, 15 октября, ряд правительственных сайтов Болгарии подвергся атаке злоумышленников, местонахождение которых зафиксировали на территории РФ. Об этом сообщает Bulgarian News Agency.



По информации издания, кибератака была совершена в субботу в первой половине дня. Ее целью стали правительственные сайты, порталы аэропортов, медиа и телекоммуникационных провайдеров. На момент атак они были либо временно недоступны, либо загружались с задержкой.



Среди прочего злоумышленники атаковали сайт Администрации президента Болгарии. Там заверили, что содержание портала изменений не претерпело. Несанкционированный доступ к любым персональным данным не зафиксирован.



Позже в прокуратуре сообщили, что атака на болгарские сайты началась из российского города Магнитогорска. Прокуроры надеются, что через международную правовую помощь будут установлены конкретные лица, причастные к кибератаке. Генеральный прокурор Болгарии Иван Гешев назвал действия хакеров уголовным преступлением, которое "затрагивает основы безопасности болгарского государства".