



Болельщики "Маккаби Хайфа" атакованы в Париже

Болельщики "Маккаби Хайфа" прибыли в Париж на матч против ПСЖ в рамках игр Лиги Чемпионов.



Вечером 24 октября в районе Триумфальной Арки был зафиксирован жестокий и безобразный инцидент, когда израильский болельщик был атакован, получил лицевое ранение и ему потребовалась медицинская помощь.



Один из болельщиков рассказал израильскому спортивному каналу: "Мы возвращались из гостиницы для футболистов и шли в сторону Триумфальной Арки. Вдруг на одном из перекрестков вышли четыре человека в одежде Ultras PSG и набросились на нас сзади. Один из наших друзей, который был в зеленой футболке, был избит, и даже прежде чем мы успели понять, что происходит, у нас украли куртку, а ультрас убежали к своей машине". "Мы пришли развлекаться, а не драться. Это неприятно, мы выбрались чудом".



Парижская полиция готовится к игре на стадионе "Парк де Франс", ожидается, что там будет около 5 000 фанатов "зеленых". Болельщиков "Маккаби" попросили не показывать зеленые знаки при входе на эти трибуны и не ходить с символикой клуба по улицам города.