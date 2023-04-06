



Более миллион канадцев непогода лишила электричества

Ледяной дождь, который бушует на востоке Канады со вчерашнего дня, привел к нарушению электроснабжения более миллиона домохозяйств. Об этом пишет канадский общественный вещатель CBC News.



"По состоянию на утро четверга более миллиона пользователей находится без электроэнергии после того, как ледяная буря покрыла слоем льда большую часть Монреаля и юго-востока провинции Квебек", – сообщает издание.



К возобновлению электроснабжения привлечены около 1000 человек.



"Однако, поскольку буря в некоторых регионах провинции продолжается, возможны дальнейшие отключения", – утверждает CBC News.

Ремонтники уверяют, что постараются вернуть электроэнергию большинству домохозяйств сегодня, но некоторым придется оставаться без света еще и в течение выходных.



"Большинство отключений вызваны сломанными обледенелыми ветвями", – объясняет издание.



Ледяная буря нанесла разрушения и в столице Канады, где около 65 тысяч домохозяйств до сих пор находятся без электроэнергии. Несколько десятков столичных школ были вынуждены отменить обучение из-за этого.